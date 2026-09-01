Россия в Киеве атаковала железную дорогу и не только. Число погибших возросло (фото)

Среди пострадавших – дети

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В ночь на вторник, 1 сентября, Россия атаковала Киев и область баллистическими, крылатыми ракетами и реактивными дронами. Есть погибшие и разрушения.

Обновлено 8:30 По данным ГСЧС, в Киеве погибли восемь человек, еще пятеро пострадали, из них трое детей. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилая застройка столицы.

Дарницкий район: в результате попадания возник пожар на двух локациях, семь человек погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Также по другому адресу в результате взрывной волны пострадали два человека, в том числе ребенок.

в результате попадания возник пожар на двух локациях, семь человек погибли. Один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Также по другому адресу в результате взрывной волны пострадали два человека, в том числе ребенок. Голосеевский район: попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. Один человек погиб.

попадание в нежилое здание. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. Один человек погиб. Соломенский район: в результате попадания БпЛА в жилой дом произошло частичное разрушение. Пожарные спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов.

Пожар охватил здание. Фото: ГСЧС

Враг ударил по гражданским объектам. Фото: ГСЧС

Работа спасателей. Фото: ГСЧС

До четырех увеличилось количество погибших в результате вражеского удара по Борисполю, — Ткаченко. Еще 13 человек получили ранения.

В Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом, магазин, частные дома, автомобили, предприятие и здание СТО.

Также зафиксированы повреждения в Обуховском районе. Один человек получил ранения. Повреждены 11 частных домов, складские помещения и АЗС.

Повреждена пятиэтажка. Фото: ГСЧС

Одна из пострадавших локаций. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию последствий. Фото: ГСЧС

Киев — погибли железнодорожники

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что в ночь на 1 сентября россияне прицельно ударили баллистикой по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам, погибли шестеро железнодорожников.

"Баллистический удар унес жизни 7 человек, из которых 6 — наши сотрудники. 1 коллега в больнице с ранениями — рядом наши, оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись по укрытиям, помогаем им оправиться ", — пишет Перцовский.

Он добавил, что в результате атаки много разрушений. В частности, полностью разрушен цех. Ряд возгораний еще устраняют спасатели.

"Но все это — ничто рядом с ужасной потерей коллег. Связываемся с близким. Все рядом с ними, чтобы пройти это сверхсложное время. Горькая до невозможности ночь", — написал Перцовский.

Как сообщили в КМВА, под удар попали две локации в Днепровском районе столицы. На одной из них произошло возгорание на территории нежилого сектора. Также в КМВА написали, что по другому адресу в этом же районе в результате попадания вспыхнул жилой дом, однако впоследствии информация о пожаре не подтвердилась.

Карта воздушных тревог в Украине на 6:30 1.09.2026

Киевская область — повреждена пятиэтажка

Как сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, в ночь на 1 сентября враг массированно атаковал Киевщину российскими ракетами и ударными дронами.

В Борисполе поврежден 5-этажный жилой дом. Загорелись также автомобили на парковке рядом. Пожар уже ликвидирован. Из дома эвакуировали 48 человек. По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди них — ребенок.

Кроме того, в Борисполе повреждено предприятие. Один человек погиб, еще один травмирован.

Как сообщал "Телеграф", с конца августа Киев ежедневно находится под прицелом российских оккупантов. РФ постоянно атакует столицу Украины с воздуха, в том числе реактивными "Шахедами". 31 августа в городе было зафиксировано 12 воздушных тревог.