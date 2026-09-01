Гірка ніч: Росія атакувала балістикою залізницю у Києві, багато загиблих

Серед постраждалих — дитина

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В ніч на вівторок, 1 вересня, Росія атакувала Київ та область балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами. Є загиблі та руйнування.

Київ — загинули залізничники

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив, що в ніч на 1 вересня росіяни прицільно вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах, загинуло шестеро залізничників.

"Балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 — наші співробітники. 1 колега в лікарні із пораненнями — поруч наші, надається вся необхідна допомога. Десятки встигли врятуватись по укриттях, допомагаємо їм оговтатись", — пише Перцовський.

Він додав, що внаслідок атаки багато руйнувань. Зокрема вщент зруйновано цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники.

"Але все це — ніщо поруч із жахливою втратою колег. Звʼязуємось із близьким. Всі поруч із ними, щоб пройти цей надскладний час. Гірка до неможливості ніч", — написав Перцовський.

Як повідомили у КМВА, під удар потрапили дві локації у Дніпровському районі столиці. На одній з них сталося загоряння на території нежитлового сектору. Також у КМВА написали, що за іншою адресою в цьому ж районі внаслідок влучання спалахнув житловий будинок, однак згодом інформація про пожежу не підтвердилася.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 6:30 1.09.2026

Київська область — пошкоджено п'ятиповерхівку

Як поінформував голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, в ніч на 1 вересня ворог масовано атакував Київщину російськими ракетами та ударними дронами.

У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Загорілися також автівки на паркуванні поруч. Пожежу вже ліквідовано. З будинку евакуювали 48 людей. За попередніми даними постраждало восьмеро людей, серед них — дитина.

Крім того, у Борисполі пошкоджено підприємство. Одна людина загинула, ще одна травмована.

Як повідомляв "Телеграф", з кінця серпня Київ щодня перебуває під прицілом російських окупантів. РФ постійно атакує столицю України з повітря, зокрема реактивними "Шахедами". 31 серпня у місті було зафіксовано 12 повітряних тривог.