Как сейчас выглядит село Мила после взрыва склада боеприпасов: появились жуткие видео и подробности

В пансионате собирают тела людей, а взрывы не прекращаются

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В селе Мила Бучанского района Киевской области в результате российской атаки на территории местного предприятия произошел масштабный пожар и детонация. Предварительно погибли 38 человек, еще 48 получили ранения.

Большинство жертв находились в частном пансионате для пожилых людей "Добрый дом", расположенном через дорогу от склада. "Телеграф" собрал последние данные, фото и видео из населенного пункта.

Спасатели долго не могли приблизиться к зданию из-за непрерывных взрывов. Как выяснило "Суспільне", тела погибших сильно обгорели, поэтому установить, сколько среди них жителей, а сколько – работников пансионата, сразу не удалось. Еще несколько человек погибли в соседних домах, в том числе 52-летний местный житель Виталий и глава общины Тарас Дидич.

Боеприпасы разлетались по всему жилому сектору, повреждая дома и автомобили. В некоторых дворах местные жители собирали целые ведра снарядов и их обломков. Часть людей провела ночь в подвалах, другие пытались покинуть село под непрерывным свистом боеприпасов.

Местный житель Руслан рассказал, что после начала пожара его семья не успела сразу выехать. Когда загорелся дом, детям пришлось бежать по улице, а вокруг взрывались снаряды. Их эвакуировали спасатели. Семья выжила, однако дом практически полностью сгорел.

Несмотря на сохраняющуюся опасность, жители возвращались, чтобы найти животных, забрать автомобили и оценить повреждения. На месте продолжали работать спасатели, полиция, медики, криминалисты и саперы.

В соцсетях продолжают появляться кадры взрывов на складе боеприпасов.

В вечером в субботу, 29 августа, движение автотранспорта по Житомирской трассе, которое перекрывали на участке трассы М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях, полностью восстановлено, сообщили в ГСЧС.

"Число погибших в Бучанском районе выросло до 38, еще четверо считаются пропавшими без вести", — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала изданию hromadske, что официально известно о 37 погибших. Подтверждена гибель 27 человек, еще 10 тел обнаружили на месте атаки, но их идентификация продолжается, поскольку это части тел. По ее словам, окончательное количество погибших назовут только после завершения идентификации останков тел, найденных на месте удара.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил, что из-за удара и детонации боеприпасов было повреждено около 130 домов на нескольких улицах.