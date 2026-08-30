Як зараз виглядає село Мила після вибуху складу боєприпасів: з’явилися моторошні відео та подробиці

У пансіонаті збирають тіла людей, а вибухи не припиняються

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У селі Мила Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки на території місцевого підприємства сталася масштабна пожежа та детонація. Попередньо загинули 38 людей, ще 48 отримали поранення.

Більшість жертв перебували у приватному пансіонаті для людей похилого віку "Добрий дім", розташованому через дорогу від складу. "Телеграф" зібрав останні дані, фото та відео із населеного пункту.

Рятувальники довго не могли наблизитись до будівлі через безперервні вибухи. Як з’ясувало "Суспільне", тіла загиблих сильно обгоріли, тож встановити, скільки серед них мешканців, а скільки – працівників пансіонату, одразу не вдалося. Ще кілька людей загинули у сусідніх будинках, у тому числі 52-річний місцевий мешканець Віталій та голова громади Тарас Дідич.

Боєприпаси розліталися по всьому житловому сектору, ушкоджуючи будинки та автомобілі. У деяких дворах місцеві жителі збирали цілі відра снарядів та їх уламків. Частина людей провела ніч у підвалах, інші намагалися залишити село під безперервним свистом боєприпасів.

Місцевий житель Руслан розповів, що після початку пожежі його родина не встигла одразу виїхати. Коли спалахнув будинок, дітям довелося бігти вулицею, а навколо вибухали снаряди. Їх евакуювали рятувальники. Сім’я вижила, проте будинок практично повністю згорів.

Попри небезпеку, жителі поверталися, щоб знайти тварин, забрати автомобілі та оцінити пошкодження. На місці продовжували працювати рятувальники, поліція, медики, криміналісти та сапери.

У соцмережах продовжують з’являтися кадри вибухів на складі боєприпасів.

Увечері в суботу, 29 серпня, рух автотранспорту Житомирською трасою, який перекривали на ділянці траси М-06 Київ — Чоп з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках, повністю відновлено, повідомили в ДСНС.

"Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 38, ще четверо вважаються зниклими безвісти", — заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага розповіла виданню hromadське, що офіційно відомо про 37 загиблих. Підтверджено загибель 27 осіб, ще 10 тіл виявили на місці атаки, але їхня ідентифікація триває, оскільки це частини тіл. За її словами, остаточну кількість загиблих назвуть лише після завершення ідентифікації останків тіл, знайдених на місці удару.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Іван Виговський заявив, що через удар та детонацію боєприпасів було пошкоджено близько 130 будинків на кількох вулицях.