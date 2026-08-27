В Петербурге могли ликвидировать важную "шишку" российской армии: что известно о пострадавших (фото)

В машине российского подполковника могло сработать взрывное устройство

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В микрорайоне Славянка в Шушарах, входящих в состав Санкт-Петербурга, взорвался автомобиль. По последним данным российских СМИ, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства погиб подполковник из войск ВВС и ПВО РФ.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля. "Телеграф" расскажет, что известно о взрыве, кем могла быть жертва и почему место происшествия привлекает особое внимание.

Взрыв возле магазина и первые данные о пострадавших

Инцидент произошел в 10:00 на Колпинском шоссе, 24, корпус 4, недалеко от магазина "Магнит". Как сообщают российские СМИ, взрыв был настолько сильным, что водительскую дверь автомобиля вывернуло. По их данным, в момент взрыва в машине находились мужчина и женщина.

Авто разнесло взрывом

Предварительно погиб подполковник русской армии

Еще одна пассажирка в реанимации

Предварительно сообщается, что водитель погиб, а пассажирка выжила и находится в реанимации.

По словам очевидцев, взрывом также повредило автомобили, припаркованные рядом.

В автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство

Российские СМИ утверждают, что причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

Взрыв произошел почти сразу после того, как водитель завел кроссовер Geely и успел проехать всего несколько метров. После прибытия оперативных служб с автомобиля быстро сняли номерные знаки.

По данным российских СМИ, в результате взрыва супруги получили тяжелые травмы — обоим оторвало ноги.

Погибшим оказался подполковник из войск ВВС и ПВО РФ. Автомобиль после взрыва продолжают осматривать взрывотехники, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.

Эту информацию также подтвердил украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Сообщается, что в Петербурге ликвидирован российский летчик. Российские летчики — военные преступники, убийцы женщин и детей", — говорится в сообщении.

В машине могло сработать самодельное взрывное устройство

Почему взрыв произошел именно в Славянке

Микрорайон Славянка активно застраивался в 2010-х годах. Как отмечают российские СМИ, Министерство обороны РФ массово закупало там квартиры для контрактников и военнослужащих, увольнявшихся в запас.

По имеющейся информации, жилье в этом районе преимущественно получали:

офицеры среднего и старшего звена;

капитаны и майоры;

подполковники и полковники;

прапорщики;

сержанты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стала известна причина взрыва в аптеке Львова, в результате которого погиб молодой парень.