У Петербурзі могли ліквідувати важливу "шишку" російської армії: що відомо про постраждалих (фото)

У машині російського підполковника міг спрацювати вибуховий пристрій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мікрорайоні Слов'янка в Шушарах, що входять до складу Санкт-Петербурга, вибухнув автомобіль. За останніми даними російських медіа, внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою загинув підполковник із військ ВПС та ППО РФ.

Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу за фактом займання автомобіля. "Телеграф" розповість, що відомо про вибух, ким могла бути жертва та чому місце події привертає особливу увагу.

Вибух біля магазину та перші дані про постраждалих

Інцидент стався о 10:00 на Колпінському шосе, 24, корпус 4, неподалік від магазину "Магніт". Як повідомляють росЗМІ, вибух був настільки сильним, що водійські двері автомобіля вивернуло. За їхніми даними, у момент вибуху в машині перебували чоловік та жінка.

Авто рознесло вибухом

Попередньо загинув підполковник російської армії

Ще одна пасажирка в реанімації

Попередньо повідомляється що водій загинув, а пасажирка вижила і знаходиться в реанімації.

За даними очевидців, вибухом також пошкодило автомобілі, припарковані поруч.

У машині міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій

РосЗМІ стверджують, що причиною вибуху могло стати спрацювання саморобного вибухового пристрою.

Вибух стався майже одразу після того, як водій завів кросовер Geely та встиг проїхати лише кілька метрів. Після прибуття оперативних служб із автомобіля швидко зняли номерні знаки.

За даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху подружжя зазнало тяжких травм — обом відірвало ноги.

Загиблим виявився підполковник із військ ВПС та ППО РФ. Автомобіль після вибуху продовжують оглядати вибухотехніки, які мають встановити всі обставини інциденту.

Цю інформацію підтвердив і український блогер та журналіст Денис Казанський.

"Повідомляється, що в Петербурзі ліквідовано російського льотчика. Російські льотчики — воєнні злочинці, вбивці жінок і дітей", — йдеться в повідомленні.

У машині міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій

Чому вибух стався саме у Слов'янці

Мікрорайон Слов'янка активно забудовувався у 2010-х роках. Як зазначають російські медіа, Міністерство оборони РФ масово закуповувало там квартири для контрактників і військовослужбовців, яких звільняли у запас.

Житло в цьому районі, за наявною інформацією, отримували переважно:

офіцери середньої та старшої ланки;

капітани та майори;

підполковники й полковники;

прапорщики;

сержанти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стала відома причина вибуху у аптеці Львова, внаслідок якого загинув молодий хлопець.