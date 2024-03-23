Заплатили самым дорогим: в Луганской области в бою с оккупантами погибли двоюродные братья-защитники Украины

Защищали нашу землю в Луганской области до последнего

Жестокая война продолжает уносить жизни не только гражданских, но и воинов, мужественно защищающих нашу землю. Так печальное известие пришло в семью Артема Павлюка.

31-летний боец погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания вместе со своим двоюродным братом. Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Отмечается, что Павлюк Артем Валентинович, 24.07.1992 года, был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и зачислен в списки личного состава воинской части. Он служил в должности стрелка-снайпера-разведчика разведывательного отделения разведывательного взвода.

Погиб старший солдат 21.03.2024 во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Диброва Луганской области.

По словам жены погибшего героя, он с первого дня полномасштабного вторжения ушел защищать Украину.

"Он с первого дня полномасштабного в 09:00 пошел, чтобы нас защищать. С того дня мое сердце было не на месте. Вчера оно остановилось. Я не знаю, как существую дальше", — написала она.

Его жена Анастасия на странице в социальной сети рассказала, что Артем Павлюк погиб вместе со своим двоюродным братом.

В сообщении городского головы отмечается, что также 21 марта в бою под Дибровой в Луганской области погиб 32-летний младший сержант Войтович Петр Анатольевич.

Петр Войтович

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области печальная весть о смерти украинского бойца уже во второй раз пришла к семье, проживающей в Татарбунарской общине. При выполнении боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель города Татарбунары, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Максим Федоров. В начале января в боях против оккупантов погиб двоюродный брат Максима Федорова — Александр Зинченко.