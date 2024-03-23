Заплатили найдорожчим: на Луганщині у бою з окупантами загинули двоюрідні брати-захисники України

Боронили нашу землю на Луганщині до останнього

Жорстока війна продовжує забирати життя не тільки цивільних, а й воїнів, які мужньо боронять нашу землю. Так сумна звістка прийшла до родини Артема Павлюка.

31-річний боєць загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання разом зі своїм двоюрідним братом. Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Зазначається, що Павлюк Артем Валентинович, 24.07.1992 року народження, був мобілізований до лав Збройних Сил України та зарахований до списків особового складу військової частини. Він служив на посаді стрільця-снайпера-розвідника розвідувального відділення розвідувального взводу.

Загинув старший солдат 21.03.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

За словами дружини загиблого героя, він з першого дня повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну.

"Він з першого дня повномасштабного, о 09:00 пішов, щоб нас захищати. З того дня моє серце було не на місці. Вчора воно зупинилося. Я не знаю, як існую далі", — написала вона.

Його дружина Анастасія на сторінці у соціальній мережі розповіла, що Артем Павлюк загинув разом зі своїм двоюрідним братом.

У повідомленні міського голови зазначається, що також 21 березня у бою під Дібровою на Луганщині загинув 32-річний молодший сержант Войтович Петро Анатолійович.

Петро Войтович

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині сумна звістка про смерть українського бійця вже вдруге пришла до родини, яка проживає у Татарбунарській громаді. Під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій загинув житель міста Татарбунари, військовослужбовець Збройних Сил України Максим Фьодоров. На початку січня у боях проти окупантів загинув двоюрідний брат Максима Фьодорова — Олександр Зінченко.