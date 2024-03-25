Рятував свого пораненого побратима: у боях на Донбасі загинув український військовий

Чоловік був призваний на військову службу у перший день повномасштабного вторгнення

У ході важких боїв із російськими окупантами на Донеччині загинув український воїн, житель села Пустовити Небрат Денис Володимирович. Захиснику було лише 33 роки.

Трагедія сталася 22 березня 2024 року. Чоловік потрапив під ворожий обстріл, допомагаючи тим часом рятувати пораненого побратима. Про це пише Мироновська міська рада.

"Захисник народився 29 серпня 1990 року. Навчався у Грушевській школі, а потім – у Ржищівському училищі, де здобув освіту водія. Два роки працював водієм вантажного автомобіля на Миронівському ЗІКК, а потім – на станції технічного обслуговування "Євродеталь". У перший день повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу в 135-й окремий Батальйон Територіальної Оборони", — йдеться в повідомленні.

За два роки служби Денис Володимирович отримав контузію та втрату дві кінцівки на пальцях. Однак це не запинило його і воїн знову повернувся на захист Батьківщини.

За вірність військовій присязі у жовтні 2023 року Дениса Небрата було відзначено почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Луганщині в боях з окупантами загинули військовий Артем Павлюк та його двоюрідний брат, з яким вони стояли на захисті своєї країни.