На войне погиб 19-летний защитник со Львовщины: служил в Третьей штурмовой

Жизнь героя оборвалась под Авдеевкой

В боях с российскими оккупантами погиб молодой украинский воин Иван Чепа из Львовской области. Герою было всего 19 лет.

Он нес службу в Третьей штурмовой бригаде. О гибели Ивана Чепы сообщает Жидачевский городской совет на своей Facebook-странице. 26 марта тело воина привезут в родное село. Жителей призвали встретить героя и почтить его память.

Будущий защитник родился в селе Протесы Журавненской громады. Его жизнь оборвалась 21 марта 2024 года возле населенного пункта Авдеевка Донецкой области, где идут ожесточенные бои.

Известно, что Иван Чепа родился 15 января 2005 года. Он окончил Протесовскую школу и высшее профессиональное училище №7 города Калуш.

Таких молодых людей в Украине не призывают по мобилизации, Иван добровольно встал на защиту родной земли. В 3-ю отдельную штурмовую бригаду, где он служил, принимают только тех, кто имеет высокую мотивацию, постоянно совершенствуется и готов к борьбе с оккупантами на самых тяжелых участках фронта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе тяжелых боев с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский воин, житель села Пустовиты Небрат Денис Владимирович. Мужчина попал под вражеский обстрел, помогая спасать раненого побратима.