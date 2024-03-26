Россияне больше всего атакуют на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей

Идет 762-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 25 марта на фронте произошло 57 боевых столкновений. Больше всего боев было на Новопавловском направлении, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника. Это произошло в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отразили 15 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Терны, Ямполевка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага. Россияне атаковали в районе Клещеевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 4 атаки врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка. За сутки 25 марта враг 22 раза пытался там прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников. Бои шли в районах Старомайорского Донецкой области, а также юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении россияне продолжают пытаться выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Однако за прошедшие сутки наступательных (штурмовых) действий они не вели.

Как сообщал "Телеграф", ночью 26 марта россияне атаковали Харьков и Дергачи ударными беспилотниками. Над городом работала противовоздушная оборона, были слышны сильные взрывы.