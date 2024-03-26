Росіяни найбільше атакують на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей

Триває 762 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 25 березня на фронті сталося 57 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Новопавлівському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника. Це сталося у районі населеного пункту Іванівка Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 15 атак росіян. Бої йшли в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Терни, Ямполівка, Роздолівка та на північ від Веселого Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога. Росіяни атакували в районі Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога. Це сталося у районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка. За добу 25 березня ворог 22 рази намагався прорвати там оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників. Бої йшли в районах Старомайорського Донецької області, а також на південний захід від Білогір’я та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку росіяни продовжують намагатися вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте минулої доби наступальних (штурмових) дій вони вели.

Як повідомляв "Телеграф", вночі 26 березня росіяни атакували Харків та Дергачі ударними безпілотниками. Над містом працювала протиповітряна оборона, було чути сильні вибухи.