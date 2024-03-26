Війна — день 762: росіяни продовжують тероризувати українські міста, але й у відповідь прилітає
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Оперативно про головне за добу
Російські терористи продовжують наступ на фронті та намагаються тероризувати українські міста ракетами та БПЛА. Зокрема актом відчаю стала спроба атакувати Київ "аналоговнєтними" ракетами "Циркон" – яка призвела до втрати терористами двох ракет без жодного ефекту. Окрім того, Україна не залишається у боргу – щоночі кудись в Росії прилітають безпілотники, горять НПЗ, електростанції та нафтобази.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 На Харків іде атака ударних безпілотників російських терористів. У місті було чутно вибух, іде робота сил протиповітряної оборони.
00:00 У кількох регіонах України тривога через загрозу ударних БПЛА з боку російських терористів.
Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 759: Росія посилила провокації та терор, але Україна тримає позиції
Із ситуацією в Україні за 24 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 760: масована ракетна атака в окупованому Криму, "прильоти" у Білгороді
Інформацію за 25 березня дивіться за посиланням: Війна — день 761: окупанти змінюють тактику, обмін ударами далекобійною зброєю триває