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Війна — день 762: росіяни продовжують тероризувати українські міста, але й у відповідь прилітає

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 26 березня 2024, 01:06
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Російські терористи продовжують наступ на фронті та намагаються тероризувати українські міста ракетами та БПЛА. Зокрема актом відчаю стала спроба атакувати Київ "аналоговнєтними" ракетами "Циркон" – яка призвела до втрати терористами двох ракет без жодного ефекту. Окрім того, Україна не залишається у боргу – щоночі кудись в Росії прилітають безпілотники, горять НПЗ, електростанції та нафтобази.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Харків іде атака ударних безпілотників російських терористів. У місті було чутно вибух, іде робота сил протиповітряної оборони.

00:00 У кількох регіонах України тривога через загрозу ударних БПЛА з боку російських терористів.

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 759: Росія посилила провокації та терор, але Україна тримає позиції

Із ситуацією в Україні за 24 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 760: масована ракетна атака в окупованому Криму, "прильоти" у Білгороді

Інформацію за 25 березня дивіться за посиланням: Війна — день 761: окупанти змінюють тактику, обмін ударами далекобійною зброєю триває

Теги:
#Україна #Росія #Війна