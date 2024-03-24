Війна — день 760: масована ракетна атака в окупованому Криму, "прильоти" у Бєлгороді

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують чинити тиск на українські позиції по всій лінії фронту та концентрують основні зусилля на Новопавлівському напрямку. Хоча основна кількість бойових дій йде на сході, але й на півдні окупанти суттєво збільшили кількість атак. Водночас Україна та Росія продовжують обмінюватися ударами далекобійною зброєю, через що вибухи звучать по обидва боки лінії фронту далеко від місць бойових зіткнень.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Аналітики встановили, що під час вечірнього обстрілу Севастополя кілька крилатих ракет потрапили до будівлі головного вузла Чорноморського флоту РФ.

Із ситуацією в Україні за 21 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 757: росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву, є постраждалі

Інформацію за 22 березня дивіться за посиланням: Війна — день 758: Україна приходить до тями після масованої атаки ракет і дронів

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 759: Росія посилила провокації та терор, але Україна тримає позиції