Війна — день 759: Росія посилила провокації та терор, але Україна тримає позиції

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 23 березня 2024 року. Мало не весь світ оговтується після подій попереднього дня, коли Росія завдала по Україні найбільшого удару за довгий час, а в Підмосков’ї стався теракт, — група чоловіків розстріляла відвідувачів торгового центру "Крокус хол", після чого підпалила його. Підлили олії у вогонь і чутки про невдоволення США ударами України по нафтопереробних заводах у РФ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У багатьох областях України тривога у зв’язку з атакою дронів.

У DeepState оновили карту бойових дій в Україні: "Ворог просунувся на околицях Тоненького та в Бердичах. Тривають важкі бої в Іванівському, Георгіївці, Семенівці та Роботиному".

Карта бойових дій Україна 23.03.2024

Про те, що відбувалося 20 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 756: окупанти сповільнилися під Авдіївкою, а в прикордонних областях РФ чути вибухи

Із ситуацією в Україні за 21 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 757: росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву, є постраждалі

Інформацію за 22 березня дивіться за посиланням: Війна — день 758: Україна оговтується після масованої атаки ракет і дронів