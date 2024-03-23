Война — день 759: Россия усилила провокации и террор, но Украина держит позиции

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 23 марта 2024 года. Едва ли не весь мир приходит в себя после событий предыдущего дня, когда Россия нанесла по Украине самый большой удар за долгое время, а в Подмосковье случился теракт, — группа мужчин расстреляла посетителей торгового центра "Крокус холл", после чего подожгла его. Подлили масла в огонь и слухи о недовольстве США ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Российские террористы атаковали Харьков. В городе прогремело несколько мощных взрывов.

00:00 Во многих областях Украины тревога в связи с атакой дронов.

В DeepState обновили карту боевых действий в Украине: "Враг продвинулся на окраинах Тоненького и в Бердичах. Продолжаются тяжелые бои в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботином".

Карта боевых действий Украина 23.03.2024

О том, что происходило 20 марта, читайте в материале: Война — день 756: оккупанты замедлились под Авдеевкой, а в пограничных областях РФ слышны взрывы

С ситуацией в Украине за 21 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 757: россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие

Информацию за 22 марта смотрите по ссылке: Война — день 758: Украина приходит в себя после массированной атаки ракет и дронов