Война — день 757: россияне гоняются за украинскими беспилотниками и бомбят свои же села

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия по всей линии фронта, однако наиболее внимание уделяется Новопавловскому направлению (возле Марьинки), впрочем, особых результатов для захватчиков их атаки не приносят. При этом на Западе отмечают, что для России наступил новый этап войны, в котором ее объектам нефтеперерабатывающей индустрии приходится получать удары от украинских дронов. Также продолжаются бои и в пограничных областях страны-агрессора, а чтобы выбить бойцов РДК и ЛСР путинские войска применяют авиабомбы против своих же сел.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина получила 1,5 миллиарда долларов помощи от Канады. Деньги пойдут на социальные программы помощи украинцам.

С ситуацией в Украине за 18 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 754: на территории России идут бои, а над Украиной летают "шахеды"

Информацию за 19 марта смотрите по ссылке: Война — день 755: россияне усиливают давление возле Авдеевки, а в Белгороде гремят взрывы

О том, что происходило 20 марта, читайте в материале: Война — день 756: оккупанты замедлились под Авдеевкой, а в пограничных областях РФ слышны взрывы