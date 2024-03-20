Война — день 756: оккупанты замедлились под Авдеевкой, а в пограничных областях РФ слышны взрывы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты слегка замедлились под Авдеевкой, но продолжают усиленно давить под Марьинкой. При этом боевые действия продолжаются и на других участках фронта, но с меньшей интенсивностью. Такой темп для России обернулся огромными потерями и финансовыми убытками, а также тем, что война постепенно переходит на ее территорию. Жители пограничных областей страны-агрессора уже больше недели слушают взрывы от идущих неподалеку боев и постоянных налетов ударных беспилотников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне обстреляли центральные районы Херсона. По предварительной информации, есть разрушения.

О том, что происходило 17 марта, читайте в материале: Война — день 753: оккупанты продолжают террор, но у Украины есть своя ударная сила в небе

С ситуацией в Украине за 18 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 754: на территории России идут бои, а над Украиной летают "шахеды"

Информацию за 19 марта смотрите по ссылке: Война — день 755: россияне усиливают давление возле Авдеевки, а в Белгороде гремят взрывы