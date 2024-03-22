Война — день 758: обсуждение мобилизации молодежи и чудеса от сил ПВО Украины
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
На календаре пятница, 22 марта 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались резкой активизацией российской армии, — впервые за долгое время оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и вывели ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Но украинские защитники проявили себя с лучшей стороны и сбили все ракеты, летевшие на столицу, при этом одну из них сбили прямо из пулемета. Однако в рядах украинской армии людей критически не хватает, из-за чего все чаще звучат призывы снизить возраст мобилизации.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп ударных дронов.
Также крымские каналы сообщали о взрыве в районе Севастополя.
По состоянию на начало суток карта боевых действий в Украине выглядит следующим образом. Согласно данным DeepState, враг продвинулся севернее Тоненького под Авдеевкой.
Информацию за 19 марта смотрите по ссылке: Война — день 755: россияне усиливают давление возле Авдеевки, а в Белгороде гремят взрывы
О том, что происходило 20 марта, читайте в материале: Война — день 756: оккупанты замедлились под Авдеевкой, а в пограничных областях РФ слышны взрывы
С ситуацией в Украине за 21 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 757: россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие