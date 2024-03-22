Война — день 758: обсуждение мобилизации молодежи и чудеса от сил ПВО Украины

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 22 марта 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались резкой активизацией российской армии, — впервые за долгое время оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и вывели ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Но украинские защитники проявили себя с лучшей стороны и сбили все ракеты, летевшие на столицу, при этом одну из них сбили прямо из пулемета. Однако в рядах украинской армии людей критически не хватает, из-за чего все чаще звучат призывы снизить возраст мобилизации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп ударных дронов.

Также крымские каналы сообщали о взрыве в районе Севастополя.

По состоянию на начало суток карта боевых действий в Украине выглядит следующим образом. Согласно данным DeepState, враг продвинулся севернее Тоненького под Авдеевкой.

Тоненькое Донецкой области на карте боевых действий

Карта боевых действий Украина 22.03.2024

Информацию за 19 марта смотрите по ссылке: Война — день 755: россияне усиливают давление возле Авдеевки, а в Белгороде гремят взрывы

О том, что происходило 20 марта, читайте в материале: Война — день 756: оккупанты замедлились под Авдеевкой, а в пограничных областях РФ слышны взрывы

С ситуацией в Украине за 21 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 757: россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие