Війна – день 758: обговорення мобілізації молоді та дива від сил ППО України

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На календарі п’ятниця, 22 березня 2024 року. Минула доба ознаменувалася різкою активізацією російської армії — вперше за довгий час окупанти завдали масованого удару по Києву і вивели ракетоносії на бойове чергування в Чорне море. Але українські захисники проявили себе з кращого боку і збили всі ракети, що летіли на столицю, при цьому одну з них збили з кулемета. Однак у лавах української армії людей критично не вистачає, через що дедалі частіше звучать заклики знизити вік мобілізації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп ударних дронів.

Також кримські канали повідомляли про вибух у районі Севастополя.

Станом на початок доби карта бойових дій в Україні має такий вигляд. Згідно з даними DeepState, ворог просунувся північніше Тоненького під Авдіївкою.

Тоненьке Донецької області на карті бойових дій

Карта бойових дій Україна 22.03.2024

Інформацію за 19 березня дивіться за посиланням: Війна — день 755: росіяни посилюють тиск біля Авдіївки, а у Бєлгороді лунають вибухи

Про те, що відбувалося 20 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 756: окупанти сповільнилися під Авдіївкою, а в прикордонних областях РФ чути вибухи

Із ситуацією в Україні за 21 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 757: росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву, є постраждалі