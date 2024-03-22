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Війна – день 758: обговорення мобілізації молоді та дива від сил ППО України

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 22 березня 2024, 00:01
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 22 березня 2024 року. Минула доба ознаменувалася різкою активізацією російської армії — вперше за довгий час окупанти завдали масованого удару по Києву і вивели ракетоносії на бойове чергування в Чорне море. Але українські захисники проявили себе з кращого боку і збили всі ракети, що летіли на столицю, при цьому одну з них збили з кулемета. Однак у лавах української армії людей критично не вистачає, через що дедалі частіше звучать заклики знизити вік мобілізації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп ударних дронів.

Також кримські канали повідомляли про вибух у районі Севастополя.

Станом на початок доби карта бойових дій в Україні має такий вигляд. Згідно з даними DeepState, ворог просунувся північніше Тоненького під Авдіївкою.

Тоненьке Донецької області на карті бойових дій
Тоненьке Донецької області на карті бойових дій
Карта бойових дій Україна 22.03.2024
Карта бойових дій Україна 22.03.2024

Інформацію за 19 березня дивіться за посиланням: Війна — день 755: росіяни посилюють тиск біля Авдіївки, а у Бєлгороді лунають вибухи

Про те, що відбувалося 20 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 756: окупанти сповільнилися під Авдіївкою, а в прикордонних областях РФ чути вибухи

Із ситуацією в Україні за 21 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 757: росіяни влаштували масований ракетний удар по Києву, є постраждалі