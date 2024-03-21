Війна — день 757: росіяни ганяються за українськими безпілотниками і бомбять свої ж села

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують проводити наступальні дії по всій лінії фронту, проте найбільша увага приділяється Новопавлівському напрямку (біля Мар’їнки), проте особливих результатів для загарбників їх атаки не приносять. При цьому на Заході зазначають, що для Росії настав новий етап війни, в якому її об’єктам нафтопереробної індустрії доводиться отримувати удари від українських дронів. Також тривають бої і в прикордонних областях країни-агресора, а щоб вибити бійців РДК та ЛСР путінські війська застосовують авіабомби проти своїх же сіл.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья", пуски ракет можуть статися о 3:30 — 4:00.

00:00 Україна отримала 1,5 мільярда доларів допомоги Канади. Гроші підуть на соціальні програми допомоги українцям.

Із ситуацією в Україні за 18 березня можна ознайомитись у матеріалі:Війна — день 754: на території Росії йдуть бої, а над Україною літають "шахеди"

Інформацію за 19 березня дивіться за посиланням: Війна — день 755: росіяни посилюють тиск біля Авдіївки, а у Бєлгороді лунають вибухи

Про те, що відбувалося 20 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 756: окупанти сповільнилися під Авдіївкою, а в прикордонних областях РФ чути вибухи