Росіяни посилили атаки та б’ють по семи напрямках: актуальна ситуація на фронті (карта)

Загарбники зазнають втрат, але намагаються вибити ЗСУ з їхніх позицій

Російські окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямі. Також ворог продовжує інтенсивно тиснути на Новопавлівському напрямі. Загалом за останню добу сталося 80 бойових зіткнень.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 20 березня. Зазначається, що найгарячішими напрямками за кількістю атак залишаються Новопавлівське та Лиманське.

Так, на Херсонському напрямку ворог намагається вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби здійснено 1 штурм позицій наших військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Водночас на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак супротивника. Це сталося в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Ще 13 атак ворога відбито на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак супротивника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

Також на Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли, як і чим російські окупанти воюють на Авдіївському напрямку.