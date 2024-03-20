Россияне усилили атаки и бьют по семи направлениям: актуальная ситуация на фронте (карта)

Захватчики несут потери, но пытаются выбить ВСУ с их позиций

Российские оккупанты усилили атаки на Купянском направлении. Также враг продолжает интенсивно давить на Новопавловском направлении. Всего за последние сутки произошло 80 боевых столкновений.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 20 марта. Отмечается, что самыми горячими направлениями по количеству атак остаются Новопавловское и Лиманское.

Так, на Херсонском направлении враг пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлен 1 штурм позиций наших войск.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В то же время на Лиманском направлении ВСУ отбили 14 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Еще 13 атак врага отбито на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурм позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области.

Также на Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали, как и чем российские оккупанты воюют на Авдеевском направлении.