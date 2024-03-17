Придется уходить под землю: военный предупредил о серьезной угрозе со стороны россиян на фронте

В чистом поле шансы выжить в столкновении пехотинца с FPV почти нулевые

Российские террористы через четыре-пять месяцев будут иметь так много FPV-дронов, что смогут атаковать каждого украинского солдата на передовой. Поэтому украинским войскам придется обустраивать позиции под землей, поскольку на поверхности будет смертельно опасно.

Об этом сказал действующий военнослужащий, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что в начале войны россиянам не хватало FPV-дронов, но сейчас ситуация изменилась.

В начале войны террористы могли тратить свои FPV только на технику и на какие-то очень важные объекты. Сейчас боевые действия на той стадии, когда террористам хватает дронов для атак на технику, блиндажи с окопами, объекты, а уже через месяц пять дронов будет так много, что россияне смогут тратить их на каждого увиденного солдата.

В таких условиях пребывание солдата на поверхности будет означать гибель с вероятностью в 99%, поскольку выжить в чистом поле под атакой FPV почти нереально. Поэтому пехота начнет не просто окапываться, а оборудует укрепленные позиции под землей.

"Наша морская пехота в Крынках уже сидит под землей, это нас ждет в ближайшем будущем по всем фронтам — наша пехота будет находиться под землей", — резюмировал он.

Между тем, Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать россиян. Их используют не только в атаке, но и в обороне, что уже привело к огромным потерям в личном составе и технике россиян, а также может положить начало новой эре в оборонных доктринах.

Как сообщалось ранее, россияне наращивают количество использования корректируемых авиабомб, а также стабильно держат уровень запусков дронов типа Shahed.