Украина наращивает превосходство над РФ: аналитики рассказали, как стороны используют FPV-дроны
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FPV-дроны играют все более вескую роль на поле боя
Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать россиян. Их используют не только в атаке, но и в обороне, что уже привело к огромным потерям в личном составе и технике россиян, а также может положить начало новой эре в оборонительных доктринах.
Как сообщил OSINT-аналитик Daniele в соцсети X, в период с 1 по 9 марта украинцы использовали 721 дрон и при таких темпах им понадобится еще неделя, чтобы выйти на итоговые показатели января.
"По общему использованию (FPV-дронов, — ред.) Россия отстает. Есть разные версии того, почему это происходит – нехватка дронов, нехватка пилотов, нехватка специальных боеприпасов – но я думаю, что сочетание первых двух факторов является наиболее вероятным. В целом Россия не имеет тех ошеломляющих цифр, о которых заявляет ее пропаганда", — отметил он.
По его словам, вследствие ряда неудачных атак с высокими потерями россияне позволили ВСУ получить значительное превосходство как в пехоте, так и технике. При этом аналитик отмечает, что активное использование FPV-дронов в обороне может потенциально стать началом новой эры в доктрине мобильной обороны.
Также он отметил, что на поле боя наблюдается еще один перелом, а именно в использовании FPV-дронов с приборами ночного видения. Если раньше преимущество было на стороне россиян, то теперь оно перекочевало к украинцам.
"Ситуация для украинских сил развивается позитивно, но путь к победе еще долог, и впереди есть несколько проблем", — подытожил аналитик.
Как сообщалось ранее, россияне наращивают количество использований корректируемых авиабомб, а также стабильно держат уровень запусков дронов типа Shahed.