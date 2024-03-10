Украина наращивает превосходство над РФ: аналитики рассказали, как стороны используют FPV-дроны

FPV-дроны играют все более вескую роль на поле боя

Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать россиян. Их используют не только в атаке, но и в обороне, что уже привело к огромным потерям в личном составе и технике россиян, а также может положить начало новой эре в оборонительных доктринах.

Как сообщил OSINT-аналитик Daniele в соцсети X, в период с 1 по 9 марта украинцы использовали 721 дрон и при таких темпах им понадобится еще неделя, чтобы выйти на итоговые показатели января.

"По общему использованию (FPV-дронов, — ред.) Россия отстает. Есть разные версии того, почему это происходит – нехватка дронов, нехватка пилотов, нехватка специальных боеприпасов – но я думаю, что сочетание первых двух факторов является наиболее вероятным. В целом Россия не имеет тех ошеломляющих цифр, о которых заявляет ее пропаганда", — отметил он.

Общее использование FPV-дронов до февраля 2024 (украинские отмечены синим, российские - красным)

Общее количество использований FPV-дронов по состоянию на март 2024

По его словам, вследствие ряда неудачных атак с высокими потерями россияне позволили ВСУ получить значительное превосходство как в пехоте, так и технике. При этом аналитик отмечает, что активное использование FPV-дронов в обороне может потенциально стать началом новой эры в доктрине мобильной обороны.

Количество ударов FPV-дронов по пехоте

Количество ударов FPV-дронов по технике

Количество ударов FPV-дронов по укреплениям

Также он отметил, что на поле боя наблюдается еще один перелом, а именно в использовании FPV-дронов с приборами ночного видения. Если раньше преимущество было на стороне россиян, то теперь оно перекочевало к украинцам.

"Ситуация для украинских сил развивается позитивно, но путь к победе еще долог, и впереди есть несколько проблем", — подытожил аналитик.

Количество применений FPV-дронов с приборами ночного видения

Как сообщалось ранее, россияне наращивают количество использований корректируемых авиабомб, а также стабильно держат уровень запусков дронов типа Shahed.