Так дроны еще не сбивали: воин ВСУ мастерски приземлил российскую "птичку" (фото)

ZALA стала трофеем ССО

Украинский снайпер Сил специальных операций ВСУ доказал свое высокое мастерство. Он с помощью своей винтовки ликвидировал совсем нетипичную цель.

Об этом сообщает пресс-служба ССО. По словам военных, этой целью является российский БпЛА ZALA. В это время он был в воздухе.

"На одном из операционных направлений операторами ССО обнаружены в воздухе БпЛА противника, осуществлявшего разведку местности. Снайпер — подтвердил свою квалификацию", — говорится в сообщении.

В ССО говорят, что теперь российская ZALA стала их трофеем и будет передана специалистам на изучение.

В подтверждение своим словам пресс-служба ССО опубликовала фото сбитого беспилотника и воина, который его приземлил.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский дрон захватил россиянина в плен. Видео операции похоже на кадры из фильма о будущем.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что украинские войска с помощью дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано.