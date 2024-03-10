Так дроны еще не сбивали: воин ВСУ мастерски приземлил российскую "птичку" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 512
ZALA стала трофеем ССО
Украинский снайпер Сил специальных операций ВСУ доказал свое высокое мастерство. Он с помощью своей винтовки ликвидировал совсем нетипичную цель.
Об этом сообщает пресс-служба ССО. По словам военных, этой целью является российский БпЛА ZALA. В это время он был в воздухе.
"На одном из операционных направлений операторами ССО обнаружены в воздухе БпЛА противника, осуществлявшего разведку местности. Снайпер — подтвердил свою квалификацию", — говорится в сообщении.
В ССО говорят, что теперь российская ZALA стала их трофеем и будет передана специалистам на изучение.
В подтверждение своим словам пресс-служба ССО опубликовала фото сбитого беспилотника и воина, который его приземлил.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинский дрон захватил россиянина в плен. Видео операции похоже на кадры из фильма о будущем.
Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что украинские войска с помощью дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано.