Украинские военные заметили НЛО на фронте? Появилось загадочное видео
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Среди более правдивых версий — неисправность дрона, на который якобы был зафиксирован объект
Украинские войска зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Инцидент, якобы, произошел в этом месяце.
Подробности сообщила Daily Mail. Британская газета ссылается на видеозапись 406-го батальона ВСУ.
"Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками", — цитирует военнослужащих издание.
Daily Mail пишет, что видеозапись была сделана с помощью дрона Mavic компании DJI.
В свою очередь представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано бойцами ВСУ. В то же время он не исключил, что речь может идти о технических неполадках. Поскольку на видеозаписи было замечено сообщение об ошибке. "Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — сказал он.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в конце августа 2024 года Министерство обороны США запустило вебсайт с официальной информацией об аномальных явлениях, в том числе НЛО — на этой информплатформе будут публиковать ранее засекреченные фото и видео, которые есть в распоряжении Пентагона.