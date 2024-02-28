Украинские военные заметили НЛО на фронте? Появилось загадочное видео

Среди более правдивых версий — неисправность дрона, на который якобы был зафиксирован объект

Украинские войска зафиксировали НЛО над зоной боевых действий. Инцидент, якобы, произошел в этом месяце.

Подробности сообщила Daily Mail. Британская газета ссылается на видеозапись 406-го батальона ВСУ.

"Абсолютно тихий НЛО в форме диска был заснят на камеру украинскими войсками", — цитирует военнослужащих издание.

Daily Mail пишет, что видеозапись была сделана с помощью дрона Mavic компании DJI.

В свою очередь представитель DJI, комментируя произошедшее, заявил, что его фирма не может объяснить, что именно было зафиксировано бойцами ВСУ. В то же время он не исключил, что речь может идти о технических неполадках. Поскольку на видеозаписи было замечено сообщение об ошибке. "Мы заметили сообщение об ошибке на видеозаписи", — сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в конце августа 2024 года Министерство обороны США запустило вебсайт с официальной информацией об аномальных явлениях, в том числе НЛО — на этой информплатформе будут публиковать ранее засекреченные фото и видео, которые есть в распоряжении Пентагона.