Українські військові помітили НЛО на фронті? З’явилося загадкове відео

Серед правдивіших версій — несправність дрона, на який ніби було зафіксовано об’єкт

Українські війська зафіксували НЛО над зоною бойових дій. Інцидент, нібито, стався цього місяця.

Подробиці повідомила Daily Mail. Британська газета посилається на відеозапис 406 батальйону ЗСУ.

"Абсолютно тихий НЛО у формі диску було знято на камеру українськими військами", — цитує військовослужбовців видання.

Daily Mail пише, що відеозапис був зроблений за допомогою дрону Mavic компанії DJI.

У свою чергу представник DJI, коментуючи те, що сталося, заявив, що його фірма не може пояснити, що саме було зафіксовано бійцями ЗСУ. Водночас він не виключив, що може йтися про технічні неполадки. Оскільки відеозапис було помічено повідомлення про помилку. "Ми помітили повідомлення про помилку на відеозаписі", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони США запустило вебсайт з офіційною інформацією про аномальні явища, у тому числі НЛО — на цій інформплатформі публікуватимуть раніше засекречені фото та відео, які є у розпорядженні Пентагону.