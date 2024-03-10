Так дрони ще не збивали: воїн ЗСУ майстерно приземлив російську "пташку" (фото)

ZALA стала трофеєм ССО

Український снайпер Сил спеціальних операцій ЗСУ довів свою високу майстерність. Він за допомогою своєї рушниці ліквідував зовсім нетипову ціль.

Про це повідомляє пресслужба ССО. За словами військових, цією ціллю стала російська БПЛА ZALA. У цей час вона була у повітрі.

"На одному з операційних напрямків операторами ССО виявлено в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості.Снайпер — підтвердив свою кваліфікацію", — йдеться у повідомленні.

У ССО кажуть, що тепер російська ZALA стала їхнім трофеєм і буде передана фахівцям на вивчення.

На підтвердження своїм словам пресслужба ССО опублікувала фото збитого безпілотника та воїна, який його приземлив.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український дрон захопив росіянина в полон. Відео операції схоже на кадри із фільму про майбутнє.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що українські війська за допомогою дрона зафіксували НЛО над зоною бойових дій. Представник DJI, коментуючи те, що сталося, заявив, що його фірма не може пояснити, що саме було зафіксовано.