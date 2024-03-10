Україна нарощує перевагу над РФ: аналітики розповіли, як сторони використовують FPV-дрони

FPV-дрони відіграють все більшу роль на полі бою

Україна суттєво наростила кількість використання FPV-дронів на полі бою та продовжує у цьому плані значно випереджати росіян. Їх використовують не тільки в атаці, але і в обороні, що вже призвело до величезних втрат в особовому складі та техніці росіян, а також може започаткувати нову еру в оборонних доктринах.

Як повідомив OSINT-аналітик Daniele у соцмережі X, у період з 1 по 9 березня українці використали 721 дрон і за таких темпів їм знадобиться ще тиждень, щоб вийти на підсумкові показники січня.

"За загальним використанням (FPV-дронів, — ред.) Росія відстає. Є різні версії того, чому це відбувається — брак дронів, брак пілотів, брак спеціальних боєприпасів — але я думаю, що поєднання перших двох факторів є найбільш ймовірним. Загалом Росія не має тих приголомшливих цифр, про які заявляє її пропаганда", — зазначив він.

Загальне використання FPV-дронів до лютого 2024 року (українські відзначені синім, російські — червоним)

Загальна кількість використання FPV-дронів станом на березень 2024

За його словами, внаслідок низки невдалих атак із високими втратами росіяни дозволили ЗСУ отримати значну перевагу як у піхоті, так і техніці. При цьому аналітик зазначає, що активне використання FPV-дронів в обороні може стати початком нової ери в доктрині мобільної оборони.

Кількість ударів FPV-дронів по піхоті

Кількість ударів FPV-дронів по техніці

Кількість ударів FPV-дронів по укріпленням

Також він зазначив, що на полі бою спостерігається ще один перелом, а саме у використанні FPV-дронів із приладами нічного бачення. Якщо раніше перевага була на боці росіян, то тепер вона перекочувала до українців.

"Ситуація для українських сил розвивається позитивно, але шлях до перемоги ще довгий і попереду є кілька проблем", — підсумував аналітик.

Кількість застосувань FPV-дронів з приладами нічного бачення

Як повідомлялося раніше, росіяни нарощують кількість використання авіабомб, що коригуються, а також стабільно тримають рівень запусків дронів типу Shahed.