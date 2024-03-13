Атака дронов на авиазавод в Таганроге: в ГУР подтвердили повреждение самолета-разведчика А-50

Украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию

В ночь на 9 марта произошла атака беспилотников на авиазавод в российском Таганроге. В результате был поврежден один из самолетов-разведчиков РФ A-50.

Об этом пишет NV со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Инсайдер сказал, что располагает информацией о повреждении по меньшей мере одного самолета в Таганроге.

Как известно, в ночь на 9 марта в Таганроге раздались взрывы. Местные власти заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников и заявили, что атаку отразила российская ПВО.

Было сообщено о ранении только одного работника МЧС, участвовавшего в ликвидации последствий.

Однако местные Telegram-каналы писали, что мог пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, а российские военкоры отмечали, что в цехах завода, в частности, ремонтировали самолет А-50.

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию в Таганроге, поразив дронами местный авиастроительный завод.

"Телеграф" писал, что российский Таганрог ночью 9 марта массированно атаковали беспилотники. Из разных частей города сообщали о сильных взрывах. Также поступала информация о попадании в несколько объектов на территории российского города.

Напомним, вечером 23 февраля в акватории Азовского моря был уничтожен уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. По данным ГУР МО, уничтожен был "летающий радар" А-50У, модифицированная версия самолета А-50 стоимостью не менее 350 миллионов долларов США. До этого 14 января был сбит самолет А-50, тоже над Азовским морем.