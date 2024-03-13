Атака дронів на авіазавод у Таганрозі: у ГУР підтвердили пошкодження літака-розвідника А-50

Українські спецслужби провели успішну спецоперацію

У ніч проти 9 березня сталася атака безпілотників на авіазавод у російському Таганрозі. Внаслідок було пошкоджено один з літаків-розвідників РФ A-50.

Про це пише NV з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Інсайдер сказав, що має інформацію про пошкодження щонайменше одного літака у Таганрозі.

Як відомо, у ніч проти 9 березня у Таганрозі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про масовану атаку нібито українських безпілотників та заявила, що атаку відбила російська ППО.

Було повідомлено про поранення лише одного працівника МНС, який брав участь у ліквідації наслідків.

Однак місцеві Telegram-канали писали, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва, а російські військкори зазначали, що у цехах заводу, зокрема, ремонтували літак А-50.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, вразивши дронами місцевий авіабудівний завод.

"Телеграф" писав, що російський Таганрог вночі 9 березня масовано атакували безпілотники. З різних частин міста повідомляли про сильні вибухи. Також надходила інформація про попадання до кількох об’єктів на території російського міста.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю не менше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня був збитий літак А-50, теж над Азовським морем.