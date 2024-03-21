Пошкоджено багатоповерхівки, спалахнули авто: ексклюзивні фото та відео наслідків ракетного удару по Києву

Росія вчинила черговий військовий злочин

Після 3-ї години ночі у четвер, 21 березня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Вони випустили по столиці три десятки ракет, лунали вибухи, результативно працювала ППО. Однак уламками пошкоджено житлові багатоповерхівки та автомобілі.

У кількох місцях влучання уламків російських ракет побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зняв наслідки чергового воєнного злочину країни-терористки.

На кадрах — пошкоджені будинки, стурбовані люди та постраждалі машини. В одному з дворів утворилася вирва. На фото потрапили й уламки ракети. Люди вже почали ліквідувати наслідки атаки, на місці працюють усі необхідні служби.

Усі фото: Ян Доброносов

Як повідомили в КМВА, внаслідок російської атаки постраждали три райони Києва. У Подільському районі внаслідок падіння уламків спалахнула трансформаторна підстанція, пожежу ліквідовано. Також спалахнув дах двоповерхової будівлі, вогонь загасили.

У Шевченківському районі вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівці, спалахнула квартира. Також зайнялися три авто, та приватний будинок. Уламки впали поруч із дитячим садком. У Святошинському районі є пошкодження багатоповерхового житлового будинку — падіння уламків на 4-й поверх 9-поверхівки, вибуховою хвилею вибито вікна.

"В результаті ракетного удару в Києві отримали поранення 13 людей. 6 осіб у Святошинському районі та 7 у Шевченківському. Госпіталізовано 4 особи. Без загиблих", — поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару 21 березня деякі укриття у столиці було закрито. Зокрема люди не змогли потрапити до укриття на вулиці Юрія Шевельова, 34 та на вулиці А. Ахматової, 25А. За номером телефону, вказаним для зв’язку з відповідальним за укриття у Дарницькому районі, ніхто не відповідав.