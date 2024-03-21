Під час масованої ракетної атаки у Києві люди не змогли потрапити до укриттів (фото та відео)

Після паузи в 44 дні, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву

У ніч на четвер, 21 березня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Цього разу весь удар взяв на себе Київ. Тривога у столиці тривала майже три години, і в цей час деякі укриття були закриті.

Зокрема, було закрито укриття в Дарницькому районі Києва на вулиці Юрія Шевельова, 34. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

На відео люди намагаються потрапити до укриття, але воно під замком. Зазначається, що номер контактної особи перебував поза зоною досяжності.

Це не єдине укриття, яке було закрите під час тривоги. Така сама ситуація сталася на вулиці А. Ахматової, 25А.

Нагадаємо, росіяни о третій годині ночі розпочали масовану ракетну атаку на Україну. Всі ракети вони направили на Київ, обстрілюючи столицю ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичними ракетами з території Росії. Силами ППО над Києвом та в районі столиці було уражено близько трьох десятків ворожих ракет, у тому числі балістичні.

Внаслідок удару є постраждалі та пошкодження у трьох районах Києва, на щастя, обійшлося без загиблих, але постраждало 10 людей. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, спалахнула квартира та автомобілі. У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу та багатоповерхівку, там також горіли машини. У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку, сталися пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", 12 березня в Києві прозвучала 1000-та тривога. Це понад 48 днів безперервних тривог.