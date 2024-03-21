Во время массированной ракетной атаки в Киеве люди не смогли попасть в укрытия (фото и видео)

В ночь на четверг, 21 марта, россияне совершили массированную ракетную атаку на Украину. В этот раз весь удар принял на себя Киев. Тревога в столице длилась почти три часа и в это время некоторые укрытия были закрыты.

В частности было закрыто укрытие в Дарницком районе Киева на улице Юрия Шевелева, 34. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

На видео люди пытаются попасть в укрытие, но оно под замком. Отмечается, что номер контактного лица находился вне зоны досягаемости.

Это не единственное укрытие в Киеве, которое было закрыто во время тревоги. Такая же ситуация произошла на улице А. Ахматовой, 25А.

Напомним, россияне в три часа ночи начали массированную ракетную атаку на Украину. Все ракеты они направили на Киев, обстреливая столицу ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистическими ракетами с территории России. Силы ПВО над Киевом и в районе столицы поразили около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические.

В результате удара есть пострадавшие и повреждения в трех районах Киева, к счастью, обошлось без погибших, пострадали 10 человек. В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, загорелась квартира и автомобили. В Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения и многоэтажку, там тоже горели машины. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома, произошли пожары.

Как сообщал "Телеграф", 12 марта в Киеве прозвучала 1000-я тревога. Это более 48 дней непрерывных тревог.