В Киеве серия взрывов: ПВО уничтожает российские ракеты

В Киеве утром 21 марта были слышны сильные взрывы. Сообщается о работе противовоздушной обороны, отражающей ракетную атаку российских террористов.

05:45 В результате атаки террористов по меньшей мере четыре человека пострадали. Три человека в Шевченковском районе, одна женщина – в Святошинском районе. Всем предоставлена помощь на месте.

05:35 Предварительно Киев отбился от атаки террористов. Идет разведка на предмет новых ракет. Кличко уже сообщил о первых последствиях российской атаки на столицу.

05:20 Также в Святошинском районе зафиксировано падение обломков ракеты на жилой дом.

05:15 В Святошинском районе Киева падение обломков на здание детского сада сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также в Шевченковском районе после падения останков сбитой ракеты горят автомобили. В Подольском районе обломки ракеты рухнули на территорию предприятия.

05:10 Сообщается о скоростных целях на столицу с востока. По данным Воздушных сил, это запуски аэробаллистических ракет "Кинжал" российскими террористами с борта истребителей МиГ-31К. Также на город улетают Х-101.

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Напомним, российские террористы ночью 21 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России, куда пока не добивают беспилотники Вооруженных сил Украины. Пуски ракет происходили в две волны, сейчас идет отражение воздушной атаки террористов.