Российские террористы подняли в небо Ту-95: существует угроза ракетной атаки (обновлено)

Самолеты террористов двигаются к пусковым рубежам в районе Каспийского моря

Российские террористы ночью 21 марта подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России, куда пока не добивают беспилотники Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает мониторинг, подтверждают Воздушные силы Украины. По предварительным данным, террористы подняли в небо до десяти самолетов с авиабазы.

"Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03.00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Самолеты террористов двигаются к пусковым рубежам в районе Каспийского моря, откуда обычно пускают ракеты по украинским городам. На борту Ту-95 обычно несут крылатые ракеты Х-101/555, которые украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает.

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Напомним, что в ночь на 20 марта город Энгельс Саратовской области России, рядом с которым расположен аэродром "Энгельс-2", был атакован беспилотниками Главного управления разведки Украины. Расстояние от крайней подконтрольной точки Украины до авиабазы в Энгельсе – около 620 км.

Ранее аэродром уже был атакован. В начале января 2024 года там "сбивали дроны". Перед этим, 5 и 26 декабря 2022 там произошли взрывы. Тогда был поврежден, по меньшей мере, один Ту-95. После этого россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.