Дроны ГУР атаковали Энгельс: чем стратегический аэродром так важен для России

Результаты атаки устанавливаются

В ночь на 20 марта город Энгельс Саратовской области России, рядом с которым расположен аэродром "Энгельс-2", был атакован беспилотниками Главного управления разведки Украины. Расстояние от крайней подконтрольной точки Украины до авиабазы в Энгельсе — около 620 км.

На военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области находится база стратегической авиации РФ, которая входит в ядерную триаду. Там базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеприпасы. Кроме того, именно с этой базы российские войска наносят массированные ракетные удары по Украине.

Стратегические бомбардировщики на "Энгельсе"

Авиабаза "Энгельс" играет критически важную роль в войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения экипажи авиабазы принимают участие в войне. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101 по гражданским и инфраструктурным объектам.

Авиабаза "Энгельс"

"Энгельс-2" является одной из крупнейших и технически оснащенных российских авиабаз. Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Ранее аэродром уже был атакован. В начале января 2024 года там "сбивали дроны". Перед этим, 5 и 26 декабря 2022 года там произошли взрывы. Тогда был поврежден по меньшей мере один Ту-95. После этого россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по оценкам западной прессы, атаки украинских дронов на объекты внутри России, начали новый этап войны. Прежде всего речь идет об ударах по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.