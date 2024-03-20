Укр

Для России начался новый этап войны: чем он отличается, – Bloomberg

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Последствия ударов на НПЗ РФ
Последствия ударов на НПЗ РФ. Фото Коллаж

Нефтяная отрасль имеет решающее значение для военных усилий Кремля

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам знаменуют новый этап войны в Украине. Они имеют как стратегическое, так и символическое значение.

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу. Украинские беспилотники атакуют 2000-километровую полосу российских нефтяных объектов, построенных преимущественно в советские времена, пишет Bloomberg.

"В этом году были успешно атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов, в настоящее время, по некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности страны. Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, кампания с использованием дронов становится ключевым элементом обороны Украины — как по своему символизму, так и по стратегическим целям", — пишет автор статьи.

Отмечается, что беспилотники дают Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля. Она обеспечивает как поставки топлива для российской армии, так и приток нефтедолларов в казну.

"Россия — это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах", — заявил Серра-Мартинс, соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy — американской компании с производственными мощностями в Украине, основанной в прошлом году.

Бывший старший аналитик по России в Центральном разведывательном управлении США отметил, что атаки дронов на российские территории со стороны Украины начались по большей части как символическая попытка. Однако сейчас "превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегической цели".

На данный момент удары украинских дронов сосредоточены исключительно на оказании экономического воздействия внутри России. Цель в том, чтобы ограничить способность страны перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя ее противовоздушную оборону.

"По сути, это новая форма войны на истощение, когда эти системы развертываются в огромных количествах напротив стратегических объектов. Дроны спроектированы так, чтобы быть недорогими и одноразовыми, а это означает, что ракеты российских систем ПВО могут стоить до 40 раз дороже, чем летательный аппарат, на который они нацелены", — пояснил Серра-Мартинс, добавив, что даже если дроны будут сбиты, это все равно будет экономической победой.

Другой производитель дронов, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что у атак также есть психологическая цель. Московская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность конфликта в их повседневную жизнь, отметил он.

Как сообщал "Телеграф", повреждения уже получили 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. Все они находятся в пределах 900-километровой зоны от границы Украины. В этой зоне остается еще три российских завода, которые пока еще не были атакованы.

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#Украина #НПЗ #Россия #Война #Беспилотники