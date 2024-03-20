Для России начался новый этап войны: чем он отличается, – Bloomberg

Нефтяная отрасль имеет решающее значение для военных усилий Кремля

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам знаменуют новый этап войны в Украине. Они имеют как стратегическое, так и символическое значение.

Борьба Украины против российского вторжения вступила в новую фазу. Украинские беспилотники атакуют 2000-километровую полосу российских нефтяных объектов, построенных преимущественно в советские времена, пишет Bloomberg.

"В этом году были успешно атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов, в настоящее время, по некоторым оценкам, выведено из строя 11% общей мощности страны. Поскольку конфликт на линии фронта сместился в пользу Москвы, кампания с использованием дронов становится ключевым элементом обороны Украины — как по своему символизму, так и по стратегическим целям", — пишет автор статьи.

Отмечается, что беспилотники дают Киеву возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля. Она обеспечивает как поставки топлива для российской армии, так и приток нефтедолларов в казну.

"Россия — это заправочная станция с армией, и мы намерены уничтожить эту заправочную станцию. Мы собираемся сосредоточиться на том, где это повлияет сильнее всего, а именно на финансовых ресурсах", — заявил Серра-Мартинс, соучредитель и главный исполнительный директор производителя дронов Terminal Autonomy — американской компании с производственными мощностями в Украине, основанной в прошлом году.

Бывший старший аналитик по России в Центральном разведывательном управлении США отметил, что атаки дронов на российские территории со стороны Украины начались по большей части как символическая попытка. Однако сейчас "превратилось в согласованную кампанию по нанесению ущерба стратегической цели".

На данный момент удары украинских дронов сосредоточены исключительно на оказании экономического воздействия внутри России. Цель в том, чтобы ограничить способность страны перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя ее противовоздушную оборону.

"По сути, это новая форма войны на истощение, когда эти системы развертываются в огромных количествах напротив стратегических объектов. Дроны спроектированы так, чтобы быть недорогими и одноразовыми, а это означает, что ракеты российских систем ПВО могут стоить до 40 раз дороже, чем летательный аппарат, на который они нацелены", — пояснил Серра-Мартинс, добавив, что даже если дроны будут сбиты, это все равно будет экономической победой.

Другой производитель дронов, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что у атак также есть психологическая цель. Московская пропаганда пытается заставить своих граждан забыть, что страна находится в состоянии войны, но длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность конфликта в их повседневную жизнь, отметил он.

Как сообщал "Телеграф", повреждения уже получили 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. Все они находятся в пределах 900-километровой зоны от границы Украины. В этой зоне остается еще три российских завода, которые пока еще не были атакованы.