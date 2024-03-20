Для Росії розпочався новий етап війни: чим він відрізняється, – Bloomberg

Нафтова галузь має вирішальне значення для військових зусиль Кремля

Удари українських дронів на російські нафтопереробні заводи знаменують новий етап війни в Україні. Вони мають як стратегічне, так і символічне значення.

Боротьба України проти російського вторгнення набула нової фази. Українські безпілотники атакують 2000-кілометрову смугу російських нафтових об’єктів, збудованих переважно за радянських часів, пише Bloomberg.

"Цього року було успішно атаковано щонайменше дев’ять великих нафтопереробних заводів, на даний час, за деякими оцінками, виведено з ладу 11% загальної потужності країни. Оскільки конфлікт на лінії фронту змістився на користь Москви, кампанія з використанням дронів стає ключовим елементом оборони України як за своїм символізмом, так і за стратегічними цілями», — пише автор статті.

Наголошується, що безпілотники дають Києву можливість проникнути вглиб російської території та завдати удару по галузі, яка має вирішальне значення для військових зусиль Кремля. Вона забезпечує як постачання палива для російської армії, так і приплив нафтодоларів до скарбниці.

"Росія — це заправна станція з армією, і ми маємо намір знищити цю заправну станцію. Ми збираємося зосередитися на тому, де це вплине найсильніше, а саме на фінансових ресурсах", — заявив Серра-Мартінс, співзасновник і головний виконавчий директор виробника дронів Terminal Autonomy — американська компанія з виробничими потужностями в Україні, заснована торік.

Колишній старший аналітик Росії у Центральному розвідувальному управлінні США зазначив, що атаки дронів на російські території з боку України почалися здебільшого як символічна спроба. Однак зараз "перетворилися на узгоджену кампанію щодо завдання збитків стратегічній цілі".

На цей час удари українських дронів зосереджені виключно на економічній дії всередині Росії. Мета полягає в тому, щоб обмежити здатність країни переробляти сиру нафту на паливо та послабити її протиповітряну оборону.

"По суті, це нова форма війни на виснаження, коли ці системи розгортаються у величезних кількостях навпроти стратегічних об’єктів. Дрони спроєктовано так, щоб бути недорогими та одноразовими, а це означає, що ракети російських систем ППО можуть коштувати до 40 разів дорожче, ніж літальний апарат, на який вони націлені", — пояснив Серра-Мартінс, додавши, що навіть якщо дрони будуть збиті, це все одно буде економічною перемогою.

Інший виробник дронів, який побажав залишитися невідомим, наголосив, що атаки також мають психологічну мету. Московська пропаганда намагається змусити своїх громадян забути, що країна перебуває у стані війни, але довгі черги на заправних станціях внесуть реальність конфлікту в їхнє повсякденне життя, зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", пошкодження вже отримали 12 російських нафтопереробних заводів. Усі вони перебувають у межах 900-кілометрової зони від кордону України. У цій зоні залишається ще три російські заводи, які поки що не були атаковані.