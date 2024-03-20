Дрони ГУР атакували Енгельс: чому стратегічний аеродром такий важливий для Росії

Результати атаки встановлюються

У ніч на 20 березня місто Енгельс Саратовської області Росії, поряд з яким розташований аеродром "Енгельс-2", було атаковане безпілотниками Головного управління розвідки України. Відстань від крайньої підконтрольної точки України до авіабази в Енгельсі – близько 620 км.

На військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області розташована база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерні боєприпаси. Крім того, саме з цієї бази російські війська завдають масованих ракетних ударів по Україні.

Стратегічні бомбардувальники на "Енгельсі"

Авіабаза "Енгельс-2" відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення екіпажі авіабази беруть участь у війні. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, у тому числі з використанням ракет Х-101 по цивільних та інфраструктурних об’єктах.

Авіабаза "Енгельс"

"Енгельс" є однією з найбільших і технічно оснащених російських авіабаз. Це основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Раніше аеродром уже був атакований. На початку січня 2024 року там "збивали дрони". Перед цим, 5 та 26 грудня 2022 року там сталися вибухи. Тоді було пошкоджено щонайменше один Ту-95. Після цього росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за оцінками західної преси, атаки українських дронів на об’єкти всередині Росії розпочали новий етап війни. Насамперед йдеться про удари по російських нафтопереробних підприємствах.