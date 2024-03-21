На Куп’янському напрямку затишшя, а на Лиманському ― гаряче: що відбувається на фронті (карта)

Окупаційні війська активно залучають авіацію

Вже 757 доба повномасштабної війни з Росією, ворог продовжує спроби прорвати оборону Збройних сил України (ЗСУ). На фронті найгарячіша ситуація на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку.

За останню добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, про що повідомляє Генштаб України. Продовжується затишшя на Куп’янському напрямку. Там ворог не вів наступальних дій.

Проте російські війська активізувались на Лиманському напрямку. За останню добу там зафіксовано 17 спроб противника прорвати оборону. Загарбники намагались просунутись поблизу населених пунктів Веселе, Ямполівка, Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка і Золотарівка Луганської. Ворог активно залучав авіацію, але ЗСУ тримають оборону.

Росіяни почали частіше штурмувати позиції Сил оборони

На Бахмутському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських військових 5 разів. Наступальні дії ЗС РФ вели поблизу трьох населених пунктів: Богданівка, Іванівське та Кліщіївка (Донецька область).

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті DeepStateMAP

За останню добу 14 атак було відбито на Авдіївському напрямку. Ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Тоненьке, Первомайське, Семенівка, Нетайлове, Невельське і Бердичі Донецької області, проте без успіхів.

На цьому напрямку досі гаряче

Найбільш активною ділянкою фронту залишається Новопавлівський напрямок. Росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони, залучаючи авіацію. За останню добу було зафіксовано 24 спроби ворога обвалити фронт. Окупаційні війська намагались прорвати оборону поблизу Урожайного, Новомихайлівки, Красногорівки, Георгіївки та Водяного Донецької області.

Позиції Сил оборони штурмують і з землі, і з повітря

На Оріхівському напрямку за останню добу росіяни атакували 7 разів, зокрема й за підтримки авіації. Ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької.

Ворог хоче вирівняти лінію фронту

За останню добу на Херсонському напрямку було відбито 3 атаки. Ворог не полишає спроб вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Зазначимо, що раніше окупаційні війська планували висадитись на правому березі Дніпра. Проте українські захисники зруйнували їхні плани. Ворог втікав, втративши четвертину ресурсів.

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