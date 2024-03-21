На Купянском направлении затишье, а на Лиманском ― горячо: что происходит на фронте (карта)

Оккупационные войска активно привлекают авиацию

Уже 757 сутки полномасштабной войны с Россией, враг продолжает попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). На фронте горячая ситуация на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлении.

За последние сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, о чем сообщает Генштаб Украины. Продолжается затишье на Купянском направлении. Там враг не вел наступательных действий.

Однако российские войска активизировались на Лиманском направлении. За последние сутки там зафиксировано 17 попыток противника прорвать оборону. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Веселое, Ямполевка, Терны, Раздоловка Донецкой области, Белогоровки и Золотаровки Луганской. Враг активно привлекал авиацию, но ВСУ держат оборону.

Россияне стали чаще штурмовать позиции Сил обороны

На Бахмутском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских военных 5 раз. Наступательные действия ВС РФ вели вблизи трех населённых пунктов: Богдановка, Ивановское и Клищиевка (Донецкая область).

Ситуация на Бахмутском направлении на карте DeepStateMAP

За последние сутки 14 атак были отбиты на Авдеевском направлении. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское, Семеновка, Нетайлово, Невельское и Бердичи Донецкой области, однако без успехов.

На этом направлении до сих пор горячо

Наиболее активным участком фронта остается Новопавловское направление. Россияне продолжают штурмовать позиции сил обороны, привлекая авиацию. За последние сутки было зафиксировано 24 попытки врага обрушить фронт. Оккупационные войска пытались прорвать оборону вблизи Урожайного, Новомихайловки, Красногоровки, Георгиевки и Водяного Донецкой области.

Позиции Сил обороны штурмуют и с земли, и из воздуха

На Ореховском направлении за последние сутки россияне атаковали 7 раз, в том числе и при поддержке авиации. Враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской.

Враг хочет выровнять линию фронта

За последние сутки на Херсонском направлении было отбито 3 атаки. Враг не оставляет попыток выбить ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

Ранее оккупационные войска планировали высадиться на правом берегу Днепра. Тем не менее, украинские защитники разрушили их планы. Враг бежал, потеряв четверть ресурсов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 21 марта Россия обстреляла ракетами "Киев". Жители столицы очнулись от взрывов. Эффективно отработала ПВО, но не обошлось без последствий.