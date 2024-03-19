"Россия заплатила ошеломляющую цену": глава Пентагона озвучил потери РФ в Украине

ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской агрессии

За два года полномасштабной войны против Украины Россия потеряла сотни тысяч военных. Также РФ израсходовала сотни миллиардов долларов бюджетных средств.

Об этом во вторник, 19 марта, на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Радио Свобода. По его словам, украинские защитники продолжают подрывать военные возможности Кремля.

"Свыше двух лет украинские силы ведут борьбу с путинской агрессией с неповиновением и мастерством. Россия заплатила ошеломляющую цену за имперские мечты Путина", — подчеркнул министр обороны США.

Остин отметил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены. Кроме того, по его словам, РФ имеет экономический ущерб от войны.

"Россия потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и поддержку своей имперской агрессии против Украины. Избранная Путиным война обойдется России в 1,3 триллиона долларов раньше ожидаемого экономического роста до 2026 года", — подчеркнул министр обороны США.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 19 марта, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн". На нем заявили, что США не допустят поражения Украины в войне с Россией.