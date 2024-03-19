"США не допустят": глава Пентагона сделал важное заявление по Украине на новом "Рашмтайне"

Во вторник, 19 марта, прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". На ней заявили, что США не допустят проигрыша Украины в войне с Россией.

Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что условия, в которых украинская армия ведет бои, очень тяжелые.

"Поэтому сегодня наш месседж достаточно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", — заявил Остин.

Вместе с главой Пентагона на "Рамштайне" присутствует глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун-младший. Всего на заседании должно быть министров обороны и высших военных должностных лиц из около 50 стран мира.

Целью заседания является обсуждение войны в Украине и подтверждение того, что Соединенные Штаты и коалиция продолжают поддерживать Украину в защите от оккупантов РФ.

Также сообщается, что в преддверии подготовки встречи "Рамштайн-20" министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

Напомним, что на пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 15 марта также отметила важность помощи Украине. Она ответила на вопрос, возможно ли оказать нашей стране подобную помощь из других ведомств после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

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