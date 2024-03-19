"США не допустять": голова Пентагону зробив важливу заяву щодо України на новому "Рашмтайні"

Це була 20 зустріч союзників у цьому форматі

У вівторок, 19 березня, відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". На ній заявили, що США не допустять поразки України у війні з Росією.

Про це сказав голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Reuters. Він зауважив, що умови, в яких українська армія веде бої, надзвичайно важкі.

"Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", — заявив Остін.

Разом з головою Пентагону на "Рамштайні" був присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засіданні має бути міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

Метою засідання є обговорення війни в Україні і підтвердження того, що Сполучені Штати та коаліція продовжують підтримувати Україну у захисті від окупантів РФ.

Також повідомляється, що напередодні підготовки зустрічі "Рамштайн-20" міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонні перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Обрана Путіним війна коштуватиме Росії $1,3 трлн раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року. А захисники України продовжують знижувати можливості Кремля. Україна потопила, знищила або пошкодила близько 20 середніх і великих кораблів ВМФ Росії та продовжує збивати російські військові літаки", — зазначив голова Пентагону.

Нагадаємо, що речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 15 березня також відмітила важливість допомоги Україні. Вона відповіла на питання, чи можливо надати нашій країні подібну допомогу з інших відомств після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.

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