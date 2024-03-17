Це не вдається навіть США: Чехія знайшла для України ще 700 тисяч снарядів, подробиці

Боєприпаси купують не у партнерів по НАТО

Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які будуть передані українській армії найближчим часом. За чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тис. боєприпасів, адже країна домовляється про постачання не з країнами Північноатлантичного альянсу, а шукає партнерів у всьому світі.

Допомога Чехії вкрай важлива для Збройних сил України (ЗСУ), які були змушені відступати через нестачу снарядів, стабілізувати фронт та відновити перевагу на полі бою. Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal.

Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для ЗСУ

Спільно із кількома партнерами Чехія закупила для України вже 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Вони були придбані у різних постачальників. Відомо, що серед них 500 тисяч західного та 300 тис. радянського зразка. В найближчому майбутньому їх передадуть ЗСУ.

Чехія також знайшла постачальників, у яких можна придбати 700 тисяч снарядів для України. Більше можливостей буде, якщо фінансування збільшиться.

За даними деяких військових аналітиків, ЗСУ знадобиться близько 200 тис. снарядів різного калібру щомісяця, щоб отримати перевагу над Росією на полі бою.

У чому особливості чеської ініціативи

США, Франція та Німеччина фокусуються на нарощуванні внутрішнього виробництва озброєння та боєприпасів. Чеська ініціатива суттєво відрізняється. Представники країни роблять ставку на купівлю вже існуючої зброї.

Їхню роботу можна назвати "тихим полюванням" на снаряди. Вони їздять у різні країни світу та укладають договори на постачання. За даними видання, Чехія співпрацює із десятками країн-виробників.

Вона є посередником. Її представники знаходять партнерів, домовляються з ними, а також організовують постачання. Цікаво, що серед продавців є союзники Росії. Але Чехія обіцяє анонімність та приховує постачальників.

Подібне намагалися провернути і США з декількома державами Західної Європи, але їхні пропозиції було відхилено. Як Чехії вдалося зробити те, що Штатам виявилося не по зубах? Цікаво, але тут свою роль відіграло минуле країни, яка була колишнім радянським сателітом (незалежна держава, яка перебуває під політичним впливом іншої держави).

Це дозволило їй налагодити контакт із країнами Глобального півдня. Вони мають досить великі запаси озброєння ще з часів СРСР, а також вони можуть виробляти зброю у великих масштабах.

Глава Eurasia Group Кліфф Купчан відносить до Глобального півдня такі країни як Бразилія, Індонезія, Саудівська Аравія, Індія, Туреччина, Індонезія та Південна Африка. Насправді список значно ширший. Більшість із держав, яких долучають до цієї когорти, колись були колоніальними. Але їхня роль у сучасному світі стрімко зростає. Вважається, що вже до 2030 року на країни Глобального півдня буде припадати 3 найсильніші світові економіки з чотирьох.

Зазначимо, що Чехія також планує відкрити завод в Україні із виробництва бронетехніки, артилерійських снарядів і не лише. Під питанням модернізація танків.

Раніше "Телеграф" повідомляв про заяву чеського президента щодо відправлення військ в Україну. Петр Павел нагадав, що ЗСУ зараз захищають усю Європу.