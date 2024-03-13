Буде "в осяжному майбутньому": Кулеба сказав, коли Україна отримає снаряди від Чехії

Є також інші ініціативи від Чехії

Українські захисники почнуть отримувати снаряди по ініціативі Чехії "в осяжному майбутньому". Але наразі розглядаються і інші ініціативи з цього питання.

Таку заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільній прес-конференції з молдавським колегою Міхаєм Попшоєм.

"На цьому тижні в нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок і як це все працюватиме. Ми готові до повного співробітництва та сприяння", — сказав він.

Кулеба каже, що українські військові відчують збільшення постачання снарядів вже "в осяжному майбутньому".

"Тобто це не займе багато місяців. Але чеська ініціатива разрахована на реалізацію протягом всього року. Тобто перша частина снарядів почне надходити в осяжній перспективі. А потім протягом року будуть надходити далі нові партії", — заявив він.

Також голова МЗС додав, що те, що стосується інших ініціатив, то "вони є".

"Зокрема, під час зустрічі у Вільнюсі, ми обговорили одну з таких ініціатив. Я закликав почати сьогодні вже збирати кошти на неї також. Бо всі мають пам'ятати одну річ: це не працює таким чином, що ми зібрали кошти на чеську ініціативу, видихнули і сказали: "Ми все зробили". Чеська ініціатива це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили питання чеської ініціативи, завтра вже повинні закривати фінансові питання інших таких ініціатив. Вони є і ми про них знаємо, все що бракує — це фінансового ресурсу", — пояснив механізм Кулеба.

Окрім чеської ініціативи в цьому році, як сказав Кулеба, будуть реалізовані ще дві подібні ініціативи, то "окупанти в Україні будуть відчувати більш суттєві проблеми на фронті".

Варто зазначити, що радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки та координатор ініціативи Томаш Пояр заявив, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти до України на початку літа. Він зауважив, що на доставку боєприпасів в Україну треба кілька тижнів. Проте координатор ініціативи не захотів розкривати походження артснарядів, тобто яка саме країна їх виготовляє. Пояр заявив, що Чехія шукає боєприпаси у всьому світі, "де вони доступні за розумною ціною та якістю".

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії Петр Павел знову висловився про присутність військ НАТО в Україні. Він вважає, якщо війська НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.