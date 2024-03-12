Україна може отримати ще сотні тисяч снарядів: прем'єр Чехії зробив інтригуючу заяву

Деталі угоди поки не повідомляються

Чеській ініціативі у необов'язковому порядку пообіцяли ще 200 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Закупівля цих снарядів може відбутись у третіх країнах на додачу до вже підтверджених 300 тисяч боєприпасів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пише видання Ceske noviny. Він нагадав, що до чеської ініціативи вже долучилися 18 країн.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", — сказав він.

Своєю чергою міністр оборони Чехії Яна Чернохова також заявила, що хоча Україна не є частиною НАТО, вона є ключовим союзником і тим, хто веде найважчу боротьбу з російським експансіонізмом і агресивністю. Вона наголосила, що необхідно забезпечити Україну зброєю та боєприпасами та продовжити навчання військових, додала вона.

Нагадаємо, 10 березня резидент Чехії Петр Павел повідомив про початок постачання снарядів для України. Йдеться про 800 тисяч боєприпасів, які можуть бути передані Україні у "найближчі тижні".