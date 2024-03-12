Украина может получить еще сотни тысяч снарядов: премьер Чехии сделал интригующее заявление

Детали соглашения пока не сообщаются

Чешской инициативе в необязательном порядке пообещали еще 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Закупка этих снарядов может состояться в третьих странах в дополнение к уже подтвержденным 300 тысячам боеприпасов.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет издание Ceske noviny. Он напомнил, что к чешской инициативе уже присоединились 18 стран.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности", - сказал он.

В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова также заявила, что хотя Украина не является частью НАТО, она является ключевым союзником и ведущим тяжелую борьбу с российским экспансионизмом и агрессивностью. Она подчеркнула, что необходимо обеспечить Украину оружием и боеприпасами и продолжить обучение военных, добавила она.

Напомним, 10 марта резидент Чехии Петр Павел сообщил о начале поставок снарядов для Украины. Речь идет о 800 тысячах боеприпасов, которые могут быть переданы Украине в "ближайшие недели".